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НовостиОбщество1 августа 2026 14:37

Более 200 млн рублей должны заплатить пермские водители за неоплату парковки

Такая сумма штрафов набралась всего за полгода
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пермским водителям, не оплатившим стоянку автомобиля в зоне платной парковки, только за первое полугодие 2026 года выписали штрафов на общую сумму 227 миллионов рублей. Из них оплачено 188 миллионов. Об этом пишет Business Class, ссылаясь на Пермскую дирекцию дорожного движения.

А за саму парковку за эти же полгода было заплачено 376 миллионов рублей.

Напомним, сейчас час стоянки автомобиля в зоне платной парковки стоит от 30 до 40 рублей – в зависимости от зоны. Штраф за неуплату составляет 2500 рублей – до декабря прошлого года эта сумма была равна 1000 рублей.