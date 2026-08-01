В Перми закроют улицу возле Центрального рынка

Трамваи продолжат ходить по обычным маршрутам без изменений. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Луначарского и Пушкина, в том числе перекресток с улицей Луначарского, закроют для всех видов транспорта, кроме трамваев. Начнется очередной этап капитального ремонта улицы. Напомним, ранее на улице Борчанинова были переложены трамвайные рельсы, затем был закрыт на ремонт участок между улицами Екатерининской и Луначарского.

Согласно распоряжению министра транспорта Пермского края, движение транспорта по улице Борчанинова будет ограничено с 3 августа по 1 октября, а перекресток закроют до 11 августа.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, в связи с закрытием улицы, временно изменятся схемы движения автобусов. Маршруты № 1, 2, 15, 20, 54, 67 и 74 поедут в объезд по улице Крисанова, а автобус № 53 пойдет по улицам Крисанова, Луначарского и Попова. Трамваи продолжат ходить по обычным маршрутам без изменений.