В Перми 2 августа будет запрещена продажа алкоголя

Официальное празднование Дня ВДВ в Перми начнется на улице Сибирской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

2 августа в стране отмечается День Воздушно десантных войск. Традиционно в этот день в Перми будет запрещена продажа в магазинах всех видов алкоголя, включая пиво и медовуху.

- Исключением является розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, - сообщили в администрации Перми.

Нарушителям запрета грозят серьезные штрафы: должностных лицам- от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим - от 100 000 до 300 000 рублей.

Напомним, официальное празднование Дня ВДВ в Перми начнется с 11:00 у памятника участникам СВО на улице Сибирской. Затем состоится праздничный митинг у памятника ВДВ, спецназу и генералу Василию Маргелову. Посвященная Дню Воздушно-десантных войск спортивно-культурная программа продлится с 12:45 до 15:00.