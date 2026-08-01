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НовостиПроисшествия1 августа 2026 10:39

В Перми на трассе загорелся и взорвался грузовик

На дороге возникли огромные пробки
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: ТГ / Пермь с огоньком.

Фото: ТГ / Пермь с огоньком.

Фото: Скриншот с видео.

На трассе Пермь-Нытва днем в субботу, 1 августа, загорелся грузовик. Пожар привел к взрыву. Об этом сообщили в пермских соцсетях, выложив видео происшествия. На дороге в обе стороны образовались пробки.

- На трассе в районе отворота на Марчуги произошло ДТП с большегрузом, автомобиль горит. Все экстренные службы работают на месте, - сообщили в администрации Нытвенского округа и уточнили, что заправку, находящуюся в деревне Марчуги, пожар не затронул.

По данным оперативных служб, никто из людей при пожаре и взрыве грузовика не пострадал.