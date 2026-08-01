В Перми из Камы спасатели вытащили тело неизвестного мужчины

На пермских пляжах дежурят спасатели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Последний жаркий июльский день так и манил пермяков искупаться. К сожалению, для троих жителей Прикамья купание закончилось смертью, сообщает ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

Один мужчина утонул на реке Сайгатке в Чайковском. Еще двое - в Перми на реке Каме.

Мужчину без признаков жизни спасатели Пермской городской службы спасения достали из воды около восьми вечера в пятницу, 31 июля. Тело передали сотрудникам полиции. Его личность устанавливается.

- Еще одна из трагедий произошла во время плавания на сапборде без спасательного жилета, - рассказали в ведомстве.