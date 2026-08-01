В Перми машина после встречи с лосем перевернулась на крышу, но продолжила ехать

Фото: Пермская городская служба спасения.

На Восточном обходе лось выскочил на дорогу и столкнулся с двумя автомобилями. Как сообщили в Пермской городской службы спасения, после ДТП один из легковых автомобилей перевернулся на крышу, но продолжил движение. Спасатели группы оперативного реагирования обесточили обе машины.

Лось погиб.

- Ежегодно с августа до середины сентября увеличивается количество аварий с участием лосей по причине гона,- рассказали в Минприроды Пермского края. - В этот период лоси начинают активно передвигаться в поисках пары, становятся менее осторожными, вероятность выхода лосей на автодороги увеличивается.

Кстати, за сбитого лося придется заплатить 80 тысяч рублей – компенсацию ущерба, нанесенного природе.