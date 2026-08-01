В Прикамье пройдет фестиваль керамики «Терра Котта»

Фото: Пермский краеведческий музей

1 августа во Всеволодо-Вильве пройдет фестиваль керамики «Терра Котта» (6+). Как рассказали в Пермском краеведческом музее, его площадками станут музей «Дом Пастернака» и поле Морозовского парка. Во время фестиваля будет звучать этно-, инди- и авторская музыка. Выступит пермская инди-рок группа «Серьёзно?», а хедлайнером станет группа Бала кирь, музыканты которой создают необычное звучание трех балалаек, электроники и рока.

Будет рабоать ярмарка промыслов: авторские изделия мастеров, гастрономические сувениры, много керамики, вкусный и сытный ряд.

Состоятся мастер-классы керамистов и выставка их работ, темой которых стала «Терра Котта. Александровские скрижали». Художникам предстоит воплотить в глине сюжеты из истории Александровского района, где 280 миллионов лет назад плескалось Пермское море, в XVI веке Строгановы обустроили Яйвинский острожок, а в XIX веке Всеволожские искали руду и строили железные заводы.

Вход на фестиваль свободный.