Приговор за взятки экс-руководителям «Пермгорэлектротранса» остался в силе

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Уже бывшие заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности «Пермгорэлектротранса» и начальник автобусного парка не смогли изменить приговор Ленинского районного суда Перми. Пермский краевой суд оставил их апелляцию без удовлетворения. Об этом сообщила краевая прокуратура.

По данным ведомства, в 2022-2023 годах представители «Пермгорэлектротранса» получили взятки на сумму более 432 тысяч рублей за заключение договоров поставки запчастей от определенной компании. Они должны были получить еще 235 тысяч, но не успели, так как были разоблачены.

Районный суд признал их виновными в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и приговорил каждого к семи годам колонии особого режима и штрафу в размере 2,1 миллиона рублей.

Краевой суд подтвердил это решение. Приговор вступил в законную силу.