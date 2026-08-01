В Перми капитально отремонтируют сквер Уральских добровольцев

Фото: Соня Шишкина

Центр организации закупок Пермского края объявил конкурс на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера Уральских добровольцев.

Этот сквер, расположенный между улицами Петропавловской, Куйбышева и Советской, будет благоустроен. Там, согласно техническому заданию, обновят подпорные стены и лестницы, а также дорожки и тротуары. Установят новые фонари, скамейки и туалет. Планируется комплексное озеленение. В сквере также появится видеонаблюдение.

Строительные работы должны быть завершены к 13 сентября 2027 года. На проведение работ заложено более 285 миллионов рублей.