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НовостиОбщество1 августа 2026 4:29

В Перми капитально отремонтируют сквер Уральских добровольцев

Там установят новые фонари, скамейки и туалет
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: Соня Шишкина

Фото: Соня Шишкина

Центр организации закупок Пермского края объявил конкурс на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера Уральских добровольцев.

Этот сквер, расположенный между улицами Петропавловской, Куйбышева и Советской, будет благоустроен. Там, согласно техническому заданию, обновят подпорные стены и лестницы, а также дорожки и тротуары. Установят новые фонари, скамейки и туалет. Планируется комплексное озеленение. В сквере также появится видеонаблюдение.

Строительные работы должны быть завершены к 13 сентября 2027 года. На проведение работ заложено более 285 миллионов рублей.