В выходные дни Пермский край зальет дождями

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После почти двух недель изнурительной жары в Пермский край пришло похолодание. Начало августа станет не только прохладным, но и очень дождливым. Циклон с юга уже принес дожди на юго-восток Прикамья. В Бисере за ночь выпало 43 миллиметра осадков, в Кунгуре 20 мм, в Губахе 10 мм, в Лысьве 10 мм. Ненастье пришло и в Пермь, где на 8 утра выпало 7 миллиметров осадков.

А днем в субботу, 1 августа, ливни охватят почти всю территорию края.

- Наибольшее количество осадков прогнозируется в районе от Суксуна до Лысьвы, включая Кын – здесь по большинству прогнозов может выпасть более 50 миллиметров осадков, - рассказал доктор географических наук Андрей Шихов. - На Чусовой и на Сылве ожидается новый дождевой паводок.

Напомним, в начале июля село Кын уже серьезно пострадало от дождевого паводка – реки вышли из берегов, были затоплены дома местных жителей. Из-за стихии погибла 28-летняя художница Олеся Косарева, которую унес разбушевавшийся поток воды.

В воскресенье дожди ослабеют, немного потеплеет. Возможно температура вернется к комфортным +25°С.