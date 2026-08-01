В Прикамье отправился первый «Вишерский экспресс»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае для любителей активного отдыха с 1 августа стартовал проект «Вишерский экспресс». Однодневное комфортное путешествие по Вишере включит сплав на катамаранах с мотором, без палаток и утомительной гребли.

Краевой Минтуризма познакомил с новым уникальным туристическим маршрутом Прикамья. Он позволит увидеть природные красоты Вишеры на протяжении 27 км от Вишерогорска до Красновишерска и познакомиться с местной гастрономией в сопровождении гида-экскурсовода.

«Вишерский экспресс» начнет работу на регулярной основе с отправлением каждые субботу, воскресенье и понедельник. Путешествие начнется с вкусного завтрака и экскурсии на Красновишерский хлебокомбинат.

На маршруте предусмотрены остановки у камня Говорливый, прогулка к Свято-Троицкой церкви, купание и фотосессия на «ряжах» в Вишере. У камня Ветлана участники сплава в полной тишине с выключенными моторами катамаранов насладятся видами скалы-исполина. Завершит сплав восхождение на гору по новой комфортной экотропе и фотостоп на фоне камня Полюд и бескрайней тайги.

В программу сплава войдет питание с горячим обедом из локальных продуктов, фирменный чай с морошкой, выпечка с черникой и клюквой, а также знаменитый «Вишерский квас».

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