Жителям подтопленного паводком Октябрьского округа выплатят до 200 тысяч рублей

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Пермском крае по поручению главы региона Дмитрия Махонина приступили к выплатам по возмещению ущерба за утрату движимого имущества жителям Октябрьского округа. Средства выделят жильцам домов, оказавшихся в зоне разрушительного паводка.

Единовременная выплата составит до 200 тыс. руб. Сумма учтет размер понесенного ущерба недвижимому имуществу первой необходимости, включая мебель, бытовую технику, дрова. Жители Октябрьского округа уже подали 231 заявление. Денежные средства краевые власти планируют выплатить на следующей неделе.

Всем обратившимся в течение этой недели за помощью заявителям уже выплатили единовременную материальную помощь на первоочередные нужды в размере 15 тыс. руб. Администрация Октябрьского округа продолжает прием заявлений на выплату материальной помощи в связи с утратой урожая, повреждением заборов и ограждений в размере до 25 тыс. руб. на одно домовладение. Материальная помощь начнет поступать на следующей неделе.

Краевые власти также приняли решение о предоставлении выплат жителям округа, чьи дома нуждаются в капитальном или текущем ремонте. О начале приема заявлений сообщат дополнительно.

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