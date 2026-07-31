Судостроительной отрасли Прикамья исполнилось 95 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

30 июля судостроительное предприятие Пермского края отмечает 95-летний юбилей. Сегодня это единственная верфь на Урале, где выполняется полный цикл строительства судов — от разработки проекта и изготовления корпуса до оснащения оборудованием, спуска на воду и проведения всех необходимых испытаний. За годы работы здесь построили более тысячи судов, не считая маломерных.

Пять лет назад работа Пермской судоверфи была возобновлена.

Сегодня предприятие занимается строительством и ремонтом пассажирских и грузовых судов, буксиров, технического флота, паромов, самоходных платформ, а также выпускает понтоны и причальные комплексы.

В 2025 году на судоверфи завершили масштабное обновление производства. Предприятие получило свыше 40 единиц современного оборудования для обработки металла и сварки, были отремонтированы производственные помещения, кровли и фасады зданий, а также введена в эксплуатацию новая котельная.

Сейчас на предприятии работают около 160 сотрудников, еще примерно 200 специалистов привлекаются по подрядным договорам. Судоверфь активно готовит новые кадры, сотрудничает с профильными учебными заведениями, развивает программы обучения, корпоративного здоровья и социальной поддержки работников. Кроме того, предприятие имеет статус резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь».

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