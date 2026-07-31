В Пермском крае стало меньше пожаров и погибших при возгораниях Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае за первые шесть месяцев 2026 года снизилось количество пожаров. По данным краевого Министерства территориальной безопасности, число возгораний сократилось на 5,65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также уменьшилось количество пострадавших и погибших. Число жертв пожаров снизилось на 2,35%, а количество травмированных — на 11,41%.

На территориях, которые обслуживают подразделения Управления государственной противопожарной службы Пермского края, показатели оказались еще лучше. Там количество пожаров уменьшилось на 10,6%, а число погибших сократилось почти на четверть — на 23,8%.

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