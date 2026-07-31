У предприятия в Прикамье арестовали автомобили стоимостью 42 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы арестовали дорогостоящие автомобили, принадлежащие крупному предприятию Пермского края. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Речь идет об АО «Соликамскбумпром». В отношении компании открыто 106 исполнительных производств. Общая сумма задолженности превышает 489 млн рублей.

В рамках взыскания долгов приставы наложили арест на три автомобиля — Maybach GLS 600, Lexus LX 600 и Toyota Camry. Общая стоимость машин оценивается примерно в 42 млн рублей.

Кроме того, позже было арестовано еще семь единиц специальной техники, среди которых пять прицепов.

Теперь все изъятое имущество передадут специализированной организации для оценки. После этого его выставят на продажу, а вырученные средства направят на погашение задолженности предприятия.

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