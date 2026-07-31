Сергей Булатов возглавил ГКБ имени М.А. Тверье

Фото: официальная группа больницы ВКонтакте

С 21 июля главным врачом Городской клинической больницы имени М.А. Тверье назначен Сергей Булатов.

Вся профессиональная карьера Сергея Борисовича связана с этим медицинским учреждением. После окончания Пермской государственной медицинской академии по специальности «Лечебное дело» он прошел интернатуру по хирургии и в 2001 году начал работать врачом-травматологом-стажером. За годы работы он накопил большой опыт в лечении пациентов с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также в управлении медицинским коллективом.

В больнице имени Тверье, которая ранее была известна как МСЧ № 9, Сергей Булатов прошел путь от травматолога-ортопеда до заведующего травматологическим отделением. Эту должность он занимал более 15 лет, получив значительный опыт как в медицинской, так и в организационной работе.

С апреля 2024 года Сергей Борисович занимал пост заместителя главного врача по хирургической помощи. В этой должности он курировал работу хирургической службы, участвовал в развитии учреждения и хорошо изучил все направления деятельности больницы.

За свою работу Сергей Булатов удостоен благодарственного письма Министерства здравоохранения России, а также неоднократно получал благодарности губернатора Пермского края и регионального Минздрава. Кроме того, в 2017 году он стал победителем в номинации «Лучший травматолог-ортопед».

На новом посту Сергею Булатову предстоит решать важные задачи: развивать одну из крупнейших многопрофильных больниц Пермского края, повышать качество и доступность медицинской помощи, внедрять современные методы организации лечения и создавать более комфортные условия как для пациентов, так и для сотрудников.

Коллектив больницы поздравил Сергея Борисовича с назначением, пожелав ему успешной работы, реализации всех намеченных планов и новых достижений в развитии здравоохранения Пермского края.

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