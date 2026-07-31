В здании правительства Пермского края произошло задымление Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 31 июля, в здании правительства Пермского края по адресу Куйбышева, 14 произошло задымление. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства безопасности региона.

Причина случившегося - короткое замыкания электропроводки.

По информации ведомства, все люди были эвакуированы, пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru