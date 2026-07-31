В Чайковском после драки у ночного клуба погиб 19-летний парень Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чайковском следователи выясняют обстоятельства гибели 19-летнего молодого человека. По подозрению в причинении смертельных травм задержан 38-летний местный житель. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, трагедия произошла ночью 19 июля возле одного из ночных клубов. Между мужчинами возникла ссора. Предварительно установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый ударил юношу кулаком по голове. После удара молодой человек упал на асфальт и получил тяжелые травмы.

Пострадавшего доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался.

В отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Подозреваемый задержан, следствие ходатайствует о его заключении под стражу.

Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, опрашивают свидетелей и проводят необходимые экспертизы.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru