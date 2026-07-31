Беларусь заказала тонны пермского мороженного

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю сообщило о возросших поставках мороженого в Беларусь. С начала года лакомки дружественной страны получили 31,84 тонны продукции, с мая по июль – 10,5 тонны.

Одна их крупнейших поставок мороженого в Беларусь 27 июля составила 5,05 тонны. Продукцию отправили авторефрижераторами. Морозильное оборудование соответствовало установленным ветеринарно-санитарным требованиям.

Качество пермского мороженого подтвердили результаты лабораторных испытаний в ФГБУ «Свердловский референтный центр».

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