Германии для снятия стресса потребовались чага и иван-чай из Пермского края

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Германия удивляет. Управление Росприроднадзора по Пермскому краю сообщила об отправке в Западную Европу крупной партии чаги и гранулированного иван-чая. Это первая в истории экономических взаимоотношений двух стран отправка природной продукции.

Надзорное ведомство 27 июля провела карантинный фитосанитарный контроль 4,85 кг чаги и 1,04 кг гранулированного иван-чая (кипрей узколистный) для отправки в Германию. Общий объем экспорта чаги составил 8,89 кг.

Лабораторные исследования карантинных вредных организмов в отправленной продукции не выявили. Вся природная продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям.

Чага является формой гриба трутовика, растущего на стволах березы. Он богат полезными веществами, используется в народной медицине. Иван-чай служит основой для заварки «копорского чая». Полезен для снятия стресса, улучшения пищеварения и укрепления иммунитета,

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