Небо Прикамья на две ночи накроет мощный метеорный поток

Фото: Пермский планетарий

Пермский планетарий рассказал о предстоящем пике метеорного потока Южные δ-Аквариды. Жители Прикамья при малооблачных ночах 30 и 31 июля смогут увидеть до 25 метеоров в час.

Южные Аквариды входят в число самых впечатляющих метеорных потоков. Лучше всего его видно из Южного полушария. До широт Прикамья метеоры долетают довольно тусклые и трудно заметные в условиях городской засветки. Луна почти полностью освещена и помешает наблюдениям, доступны будут только редкие и особо яркие метеоры.

«Радиант в Пермском крае поднимается в середине вечера и достигает наивысшей точки около 02:00. Это будет лучшее время для наблюдений Южных Акварид», – пояснили в Пермском планетарии.

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