Краевой суд обязал вернуть государству все объекты Кунгурской ледяной пещеры

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Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу ООО «Сталагмит-Экскурс». Компания обжаловала решение Кунгурского городского суда по удовлетворению исковых требований прокуратуры. Подробности сообщила пресс-служба краевого судебного органа.

Ранее с иском в суд первой инстанции к ООО «Сталагмит-Экскурс» обратился прокурор Кунгура. Надзорное ведомство сочло незаконными действия общества по регистрации права собственности на объекты Кунгурской ледяной пещеры.

Кунгурский суд признал отсутствующим право собственности у ООО «Сталагмит-Экскурс» на экскурсионную тропу с входным и выходным тоннелями, телефонные сети и сети электроснабжения. Все объекты необходимо снять с кадастрового учета, сведения об их праве собственности – исключить из ЕГРН. С выдвинутым решением согласился Пермский краевой суд,

Суд первой инстанции также указал на то, что спорные сооружения не обладают самостоятельными характеристиками объектов недвижимости и не могут быть предметом частной собственности. Объекты неотделимы от участка недр Кунгурской ледяной пещеры и служат исключительно для ее эксплуатации в экскурсионных целях. Наличие кадастрового учета и технических документов само по себе не является основанием для признания объекта недвижимостью в правовом смысле.

В своем решении суд опирался на факт досрочного прекращения лицензии ООО «Сталагмит-Экскурс» на пользование недрами. Это означает фактическое отсутствие у компании права использовать объекты и сохранять за собой права.

Выводы Кунгурского суда не устроили ответчика. В апелляционной жалобе общество настаивало на наличие разных гражданских прав на размещенные в недрах Кунгурской ледяной пещеры объекты. По версии ответчика, сооружения создал человек и они не могут входить в естественную экологическую систему, спорные объекты принадлежат обществу и не выходили из его владения.

Судебная коллегия не нашла оснований для отмены решения суда первой инстанции и согласилась с его выводами. Она оставила решение без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Ранее Арбитражный суд Уральского округа поддержал позицию краевого Минприроды в споре с ООО «Сталагмит» после рассмотрения 28 июля кассационной жалобы на судебные акты по делу об административном правонарушении. Краевое ведомство привлекло общество к административной ответственности за пользование недрами без лицензии при эксплуатации разведочно-эксплуатационной скважины для водоснабжения объекта. Организации назначили административный штраф в размере 400 тыс. руб.

Суд первой инстанции установил, что пользование недрами без лицензии в виде эксплуатации разведочно-эксплуатационной скважины для водоснабжения объекта ООО «Сталагмит» является малозначительным и учел, что скважина обществом ликвидирована. Минприроды не согласилось с решением и подало апелляционную жалобу. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал компании в удовлетворении ее требований.

Арбитражный суд оставил постановление суда апелляционной инстанции без изменения и отказал ООО «Сталагмит» в удовлетворении кассационной жалобы. Суд подтвердил законность привлечения общества к административной ответственности.

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