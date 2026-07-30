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НовостиОбщество30 июля 2026 13:42

Энергетики вернули электроснабжение более 80% жителей трех микрорайонов Перми

Восстановительные работы ведутся в течение нескольких часов
Павел ШАТРОВ

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Дзержинском районе Перми энергетики 30 июля в течение нескольких часов энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения. Пермский филиал компании «Россети Урал» направил аварийные бригады из 37 человек и 11 единиц спецтехники.

По состоянию на 18:00 электроснабжение вернули более 80 % жителей микрорайонов Акуловский, Железнодорожный и Пролетарский. Продолжаются работы на улицах Хабаровской, Красноборской, Кочегаров и еще нескольких в правобережной части Дзержинского района.

Компания зафиксировала нарушение в основной сети днем 30 июля. Энергетики оперативно перевели часть потребителей на резервные схемы.

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