Житель Прикамья с особой жестокостью заживо сжёг знакомую

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

СУ СК РФ предъявило обвинение мужчине 1984 года рождения за убийство с особой жестокостью. Трагедия произошла два дня назад в деревне Засечная Чайковского округа.

В вечернее время 28 июля обвиняемый на почве личных неприязненных отношений облил свою знакомую 1959 года рождения легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате полученных термических ожогов женщина скончалась на месте происшествия.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователь провел осмотр места происшествия, изъял предметы и объекты, подтверждающие его причастность к преступлению.

«Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщила пресс-служба краевого СУ СК РФ.

Обвиняемому в убийстве грозит наказание лишением свободы на срок до 20 лет.

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