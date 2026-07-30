В Прикамье количество записей к врачу через «Макс» достигло 600 тысяч

В Пермском крае отечественный мессенджер «Макс» набирает популярность среди жителей региона. Чаще всего его используют для дистанционной записи на прием к врачу. На конец июля его официальным ботом воспользовались 585 тысяч раз.
В краевом Минздраве напомнили правила общения с компьютерным помощником. Для авторизованных пользователей в «Макс» чат-бот сам определит поликлинику, к которой прикреплен пациент и предоставит возможность записаться к нужным врачам.
Чат-бот в «Макс» полностью интегрирован с расписанием Единой информационной системы здравоохранения Пермского края. Запись новым способом доступна по ссылке или QR-коду.
Использовать «Макс» для записи к врачу в Прикамье пока не могут пациенты, прикрепленные к поликлиникам Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России – это бывшие МСЧ №133 и №140). Для них доступна запись к врачу через портал «Госуслуги».
Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru