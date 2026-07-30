Более 146 тысяч пенсионеров Прикамья с 1 августа получат повышенную пенсию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда России по Пермскому краю сообщило о прибавке пенсии 146 тыс. жителей региона. Перерасчет проведут для с 1 августа. Повышение пенсий ждет работающих пенсионеров.

Прибавку также получат получатели страховых пенсий по старости и инвалидности, которые работали в 2025 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы. Также произойдет увеличение пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили ранее неучтенные средства.

Соцфонд проведет корректировку пенсий беззаявительно. Выплаты в новом размере перечислят в августе по стандартному графику.

«Размер повышения индивидуальный. Он зависит от величины заработанного индивидуального пенсионного коэффициента за прошлый год. Максимальная прибавка – три пенсионных коэффициента», – дополнили краевом отделении СФР.

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