Жительницу Перми оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранных граждан Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми суд вынес приговор местной жительнице, которая фиктивно ставила на миграционный учет иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

По данным следствия, с сентября 2025 года по апрель 2026 года женщина неоднократно подавала через многофункциональный центр уведомления о прибытии трех граждан Таджикистана. В документах она указывала, что иностранцы проживают в ее квартире, хотя на самом деле они там не находились.

За оформление фиктивной регистрации пермячка получала денежное вознаграждение. Размер выплат составлял от 1 до 6 тысяч рублей.

Как отметили в суде, такие действия помешали уполномоченным органам контролировать соблюдение иностранными гражданами правил миграционного учета и отслеживать их фактическое место пребывания.

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину, раскаялась и попросила рассмотреть дело в особом порядке, без проведения полноценного судебного разбирательства.

Ленинский районный суд Перми признал ее виновной по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России. В качестве наказания ей назначили штраф в размере 75 тысяч рублей.

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