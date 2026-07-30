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НовостиОбщество30 июля 2026 10:58

Жительницу Перми оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранных граждан

Сумма штрафа составила 75 тысяч рублей
Дарья ЩЕРБИНИНА
Жительницу Перми оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранных граждан

Жительницу Перми оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранных граждан

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми суд вынес приговор местной жительнице, которая фиктивно ставила на миграционный учет иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

По данным следствия, с сентября 2025 года по апрель 2026 года женщина неоднократно подавала через многофункциональный центр уведомления о прибытии трех граждан Таджикистана. В документах она указывала, что иностранцы проживают в ее квартире, хотя на самом деле они там не находились.

За оформление фиктивной регистрации пермячка получала денежное вознаграждение. Размер выплат составлял от 1 до 6 тысяч рублей.

Как отметили в суде, такие действия помешали уполномоченным органам контролировать соблюдение иностранными гражданами правил миграционного учета и отслеживать их фактическое место пребывания.

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину, раскаялась и попросила рассмотреть дело в особом порядке, без проведения полноценного судебного разбирательства.

Ленинский районный суд Перми признал ее виновной по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России. В качестве наказания ей назначили штраф в размере 75 тысяч рублей.

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