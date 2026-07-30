Жительницу Перми оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранных граждан

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Перми суд вынес приговор местной жительнице, которая фиктивно ставила на миграционный учет иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
По данным следствия, с сентября 2025 года по апрель 2026 года женщина неоднократно подавала через многофункциональный центр уведомления о прибытии трех граждан Таджикистана. В документах она указывала, что иностранцы проживают в ее квартире, хотя на самом деле они там не находились.
За оформление фиктивной регистрации пермячка получала денежное вознаграждение. Размер выплат составлял от 1 до 6 тысяч рублей.
Как отметили в суде, такие действия помешали уполномоченным органам контролировать соблюдение иностранными гражданами правил миграционного учета и отслеживать их фактическое место пребывания.
Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину, раскаялась и попросила рассмотреть дело в особом порядке, без проведения полноценного судебного разбирательства.
Ленинский районный суд Перми признал ее виновной по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России. В качестве наказания ей назначили штраф в размере 75 тысяч рублей.
Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru