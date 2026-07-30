В нескольких микрорайонах Перми устраняют перебои с электроснабжением Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты пермского филиала компании «Россети Урал» проводят восстановительные работы после повреждения на основной электросети в правобережной части Перми.

Напомним, из-за аварии временно без электричества остались жители микрорайонов Пролетарский, Железнодорожный и Окулова. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем потребителям.

Сообщить о перебоях с электричеством и узнать ориентировочные сроки восстановления можно по бесплатному телефону горячей линии 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 с мобильного телефона.

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