Пермячка отсудила более 70 тысяч рублей у туроператора за плохой отдых в Египте Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Перми через суд добилась компенсации от туроператора за некачественный отдых в Египте. Кировский районный суд обязал компанию выплатить ей более 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Осенью 2025 года женщина приобрела тур на двоих в четырехзвездочный отель в Хургаде. Путевка на 14 ночей обошлась в 165 тысяч рублей. Тур был оформлен через агентство «Все Включено», а туроператором выступила компания «Библио-Глобус Туроператор».

По словам туристки, условия проживания не соответствовали заявленным. В номере постоянно отсутствовала вода, не работала техника, на стенах была плесень, а постельное белье оказалось грязным. Кроме того, на территории гостиницы, по ее словам, бегали крысы и мыши, а в ресторане посетителям подавали еду в грязной посуде.

После возвращения домой женщина направила претензию туроператору и турагенту, однако ее требования удовлетворены не были. Тогда она обратилась в суд.

Представители туроператора иск не признали. Они заявили, что все услуги были оказаны в полном объеме, а информация администрации отеля не подтвердила жалобы туристки. Также ответчик указал, что женщине предлагали заменить гостиницу, но она отказалась.

Изучив фотографии, видеозаписи, документы и показания свидетелей, суд пришел к выводу, что претензии к условиям проживания были обоснованными. При этом суд отметил, что именно туроператор отвечает перед туристом за качество туристического продукта. В отношении турагентства «Все Включено» в иске отказали, поскольку оно выполнило свои обязанности по бронированию тура.

По решению суда «Библио-Глобус Туроператор» должен выплатить пермячке компенсацию стоимости проживания ненадлежащего качества, компенсацию морального вреда и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. Общая сумма взыскания превысила 70 тысяч рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru