В Прикамье замедлился рост цен на бензин Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае продолжают расти цены на топливо, однако темпы подорожания стали заметно ниже. По данным Росстата, с 21 по 27 июля 2026 года средняя стоимость автомобильного бензина увеличилась на 46 копеек и достигла 82,50 рубля за литр. Неделей ранее рост был значительно выше — 2,44 рубля за литр.

За отчетный период бензин марки АИ-92 подорожал на 28 копеек — до 78,02 рубля за литр. Цена АИ-95 выросла на 40 копеек и составила 85,57 рубля, АИ-98 прибавил 17 копеек, достигнув 98,59 рубля за литр. Дизельное топливо также стало дороже — на 35 копеек, до 90,60 рубля за литр.

При этом средняя стоимость бензина в Приволжском федеральном округе составляет 74,56 рубля за литр.

По информации Росстата, за последнюю неделю цены на бензин выросли в 54 регионах России. Наиболее заметное подорожание зафиксировано в Новосибирской области и Республике Мордовия. В то же время в 23 субъектах страны стоимость топлива снизилась. Самое значительное снижение отмечено в Республике Марий Эл.

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