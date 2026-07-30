На реках Пыж и Мулянка продолжаются работы по ликвидации загрязнения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

29 июля на заседании межведомственной рабочей группы специалисты рассказали о ходе работ по устранению последствий загрязнения рек Пыж и Мулянка.

Работы ведутся круглосуточно сразу на четырех участках. Специалисты очищают акваторию и береговую линию, обслуживают и при необходимости заменяют боновые заграждения, обрабатывают воду сорбентами, а также убирают загрязненную растительность.

На некоторых участках уже удалось полностью устранить темные нефтяные пятна. На акватории между мостами продолжается обработка поверхности воды сорбентом для сбора остаточной пленки нефтепродуктов. Для очистки прибрежной зоны реки Муляка будет задействована болотоход-техника.

Для безопасности жителей на загрязненных участках рек установят дополнительные предупреждающие таблички с запретом на купание.

Жителей Прикамья просят сообщать о случаях обнаружения скоплений нефтепродуктов в заводях рек Пыж и Мулянка через официальную группу Министерства природных ресурсов Пермского края во «ВКонтакте». В сообщении необходимо указать фамилию, имя, отчество, контактный телефон и точное местоположение.

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