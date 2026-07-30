В Пермском зоопарке отпраздновали Международный день тигра Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском зоопарке отметили Международный день тигра. Главной героиней праздника стала амурская тигрица Афина, для которой сотрудники подготовили необычный сюрприз.

В честь праздника для хищницы устроили небольшой квест. Крупные куски охлажденного мяса спрятали в коробки, чтобы Афина могла проявить свою сообразительность. Однако с заданием тигрица справилась очень быстро — практически сразу нашла угощение и унесла его в свое любимое место.

После этого полосатая красавица неспешно прошлась по вольеру, привлекая внимание посетителей и демонстрируя свою грацию.

В зоопарке напомнили, что Международный день тигра посвящен сохранению этих редких животных. Многие виды тигров сегодня находятся под угрозой исчезновения, поэтому важно беречь дикую природу и поддерживать программы по защите этих хищников.

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