В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае введен режим «Беспилотная опасность». Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства безопасности региона.

Правила поведения при угрозе БПЛА:

— находясь в здании, спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, не используя лифт; — дома укрыться в помещении без окон или в подвале, закрыть окна и шторы, заранее подготовить воду, еду, лекарства, фонарик и документы; — на улице — как можно быстрее зайти в ближайшее здание или подземный переход, избегая открытых пространств; — внимательно следить за сообщениями экстренных служб.

Напоминаем, номер вызова экстренных служб — 112.

UPD: в 10.15 утра 30 июля режим «Ковер» радиусом 100 километров объявили в Пермском крае.

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