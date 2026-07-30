В Прикамье число решений о депортации иностранцев выросло в четыре раза Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года сотрудники полиции Пермского края значительно увеличили количество решений о выдворении иностранных граждан. По данным регионального управления МВД, этот показатель вырос на 306% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также почти в два раза увеличилось число запретов на въезд в Россию.

При этом в регионе снизился уровень преступности. За первые шесть месяцев года количество краж уменьшилось на 20%, угонов — на 26%, а случаев мошенничества — на 31%. Реже стали происходить разбойные нападения, вымогательства и изнасилования.

В МВД также отметили высокий уровень раскрываемости преступлений. Тяжкие и особо тяжкие преступления раскрываются в 55,6% случаев, квартирные кражи — в 67,6%, угоны автомобилей — в 93,1%, а грабежи — в 98,5%. Убийства, разбои, изнасилования и преступления, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью, раскрываются полностью. Раскрываемость преступлений в сфере информационных технологий составила 23,5%.

За полгода правоохранители изъяли из незаконного оборота почти 92 килограмма наркотических веществ и привлекли к ответственности 443 человека. Кроме того, было выявлено 634 преступления экономической направленности, более 80% из которых раскрыли сотрудники МВД. Пострадавшим удалось возместить свыше 80% причиненного ущерба.

На дорогах Пермского края за этот период произошло 887 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли 97 человек, еще 1191 получил травмы. Среди погибших — шесть детей, пострадали 170 несовершеннолетних. За шесть месяцев сотрудники Госавтоинспекции пресекли почти 885 тысяч нарушений правил дорожного движения и отстранили от управления 3802 водителей в состоянии опьянения. Из них 498 человек повторно сели за руль в нетрезвом виде.

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