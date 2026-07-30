В Перми станет больше профильных классов для школьников Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В новом учебном году в пермских школах расширят систему предпрофессиональной подготовки. Количество профильных классов вырастет с 124 до 150, благодаря чему у старшеклассников появится больше возможностей заранее определиться с будущей профессией.

Сейчас в городе действуют семь основных направлений: инженерно-технологическое, судостроительное, аддитивные технологии, медиаклассы, химическое направление, графический дизайн и беспилотные авиационные системы.

Кроме того, в школах появились новые профили. Среди них — энергетика, инженерно-строительное направление, таможенное дело, муниципальная служба, правоохранительная деятельность, кадетские и юнармейские классы, отряды юных инспекторов движения и классы Росгвардии. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Важную роль в развитии профильного образования играет сотрудничество школ с предприятиями. Например, лицей № 4 и «Петролеум+» взаимодействуют с ЛУКОЙЛом, Техно-школа и гимназия № 33 — с «Протон-ПМ», а школа № 93 — с ПНППК.

Старшеклассники могут проходить оплачиваемые стажировки и получать корпоративные стипендии. Представители предприятий проводят для школьников экскурсии и мастер-классы, а также предлагают им попробовать решить реальные рабочие задачи. Это помогает подросткам заранее понять, какая профессия им подходит и где в будущем можно будет работать.

Отдельно развиваются сетевые профильные классы. Они позволяют школьникам из разных образовательных учреждений заниматься по интересующему их направлению независимо от того, в какой школе они учатся. Проект работает уже два года и получает грантовую поддержку — на создание каждого такого класса выделяется по 1 млн рублей.

Чтобы попасть в профильный класс, необходимо обратиться непосредственно в школу или другое образовательное учреждение, на базе которого он организован.

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