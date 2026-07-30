В Перми отремонтировали сотню поврежденных колодцев и люков

В Перми продолжают ремонтировать поврежденные колодцы и люки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми продолжается работа по приведению инженерных колодцев и люков в надлежащее состояние.

Осмотры проводят каждую неделю. В том числе специалисты реагируют на обращения жителей. Во время проверок выявляют разные нарушения: отсутствие крышек, повреждение верхней части колодцев и просадки асфальта вокруг конструкций.

За первое полугодие 2026 года в районах города выявили сотни объектов, требующих ремонта.

Дзержинский район. На улицах обнаружили 105 неисправных колодцев — все они уже восстановлены. Работы проходили на улицах Связистов, Мильчакова, Василия Каменского, Локомотивной, Плеханова, Подлесной и других. Ещё 38 проблемных объектов нашли во дворах. В частности, ремонт проводился на Монастырской, Грузинской, Плеханова, Заречной, Строителей, Рабочей и шоссе Космонавтов.

Индустриальный район. Здесь выявили 154 колодца в ненормативном состоянии. На сегодняшний день отремонтировано 109 объектов. Основные работы прошли на улицах Мира, Карпинского и шоссе Космонавтов.

Свердловский район. Специалисты обнаружили 60 неисправных колодцев, 37 из них уже привели в порядок. Ремонт выполняли на улицах 25 Октября, Газеты «Звезда», Революции и Маршрутной.

Мотовилихинский район. Здесь насчитали 30 колодцев с поврежденными конструкциями или без крышек. 28 объектов уже восстановили. Работы проводились на улицах Звонарева, Инженерной, Гашковой, Хрустальной и Уральской.

Ленинский район. Из 44 выявленных проблемных колодцев специалисты восстановили 40. В частности, работы выполнялись на улицах Николая Островского, Луначарского, Газеты «Звезда» и 25 Октября.

Кировский район. Здесь обнаружили 46 неисправных колодцев. Все они уже приведены в нормативное состояние. Ремонт проводился на улицах Буксирной, Вольской, Адмирала Ушакова, Семафорной, Воронежской, Чистопольской и других.

Орджоникидзевский район. Из 49 выявленных объектов восстановили 45. Специалисты ремонтировали колодцы и устанавливали новые крышки на улицах Молдавской, Репина, Академика Веденеева, Александра Щербакова, Памирской, Лянгасовой и других.

В микрорайоне Новые Ляды на улицах 40-летия Победы и Мира нашли два колодца с частично разрушенным бетонным основанием и смещенными люками. На объектах уже выполнили бетонирование, а крышки надежно закрепили.

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