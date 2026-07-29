В Перми закрылся последний частный контактный зоопарк Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Частный контактный зоопарк «Тортуга», работавший в здании «ЦУМа», прекратил работу. Об этом организаторы сообщили в официальной группе учреждения во «ВКонтакте». Последним днём для посетителей стало 27 июля.

Напомним, «Тортуга» начала работать в «ЦУМе» в 2017 году. О причинах закрытия зоопарка владельцы не рассказали. При этом они сообщили, что сейчас для животных, которые находились в «Тортуге», будут подыскивать новые дома.

Таким образом, после закрытия «Тортуги» в Перми не осталось частных контактных зоопарков.

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