За сутки в Пермском крае произошло 11 пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За 28 июля 2026 года в Пермском крае сотрудники пожарно-спасательных подразделений ликвидировали 11 возгораний. По два пожара произошло в Березниковском и Лысьвенском муниципальных округах. Ещё по одному случаю зарегистрировали в Перми, Чайковском, Кунгурском, Большесосновском, Краснокамском, Верещагинском и Карагайском округах.

В результате пожаров никто не получил травм. При этом, к сожалению, не обошлось без погибшего.

Для предупреждения новых возгораний и снижения риска пожаров 28 июля в регионе работали 189 профилактических групп общей численностью 395 человек.

За сутки специалисты:

- проверили места проживания граждан во время 1767 обходов; - провели инструктажи по пожарной безопасности для 2475 человек; - раздали 1755 информационных листовок и памяток.

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