В Перми руководителя организации будут судить за коммерческий подкуп Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Мотовилихинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя города. Мужчину обвиняют в передаче коммерческого подкупа в крупном размере.

По данным следствия, обвиняемый фактически руководил организацией, которая проходила процедуру банкротства. В апреле 2026 года он передал 300 тысяч рублей временному управляющему компании.

Как считают следователи, деньги предназначались за сокрытие имущества организации, находившейся в процедуре банкротства.

Сразу после передачи денежных средств мужчину задержали сотрудники полиции.

Теперь уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд Перми. Суду предстоит рассмотреть обстоятельства дела и принять решение по существу.

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