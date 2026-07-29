В Перми руководителя организации будут судить за коммерческий подкуп

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Мотовилихинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя города. Мужчину обвиняют в передаче коммерческого подкупа в крупном размере.
По данным следствия, обвиняемый фактически руководил организацией, которая проходила процедуру банкротства. В апреле 2026 года он передал 300 тысяч рублей временному управляющему компании.
Как считают следователи, деньги предназначались за сокрытие имущества организации, находившейся в процедуре банкротства.
Сразу после передачи денежных средств мужчину задержали сотрудники полиции.
Теперь уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд Перми. Суду предстоит рассмотреть обстоятельства дела и принять решение по существу.
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