Бастрыкин потребовал доклад о состоянии дома в Кизеле

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Жильцы многоэтажки на улице Швейников (Кизел) пожаловались на протекающую крышу и разрушение отделки. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в Пермском крае.

Жители дома, построенного в 1969 году, рассказали о проблемах с кровлей. По их словам, она давно пропускает воду. Из-за этого портится отделка в местах общего пользования, а влага может попасть на электропроводку и стать причиной короткого замыкания. В июле во время дождя вода также попала в одну из квартир.

По словам жильцов, они неоднократно обращались в различные инстанции, однако ремонт до сих пор не проведён.

По факту произошедшего следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю регионального Следственного управления Денису Головкину доложить о ходе расследования и мерах, которые принимаются для защиты прав жильцов.

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