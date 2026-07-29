В Перми спасатели потушили пожар в расселенном доме

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП
В Мотовилихинском районе Перми загорелась кровля четырехэтажного дома на улице Индустриализации.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС. К 16:02 огонь удалось локализовать. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.
На месте происшествия работают 21 специалист МЧС и шесть единиц техники.
Информации о пострадавших пока нет.
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