В Перми спасатели потушили пожар в расселенном доме Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Мотовилихинском районе Перми загорелась кровля четырехэтажного дома на улице Индустриализации.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС. К 16:02 огонь удалось локализовать. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

На месте происшествия работают 21 специалист МЧС и шесть единиц техники.

Информации о пострадавших пока нет.

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