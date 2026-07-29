В Перми расширили список пассажиров, которые могут ездить со льготой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском транспорте обновили список льгот для пермяков и гостей города.

Бесплатный проезд теперь доступен дошкольникам, достигшим семилетнего возраста. Для подтверждения права на льготу понадобится свидетельство о рождении ребёнка или паспорт родителя с соответствующей отметкой.

Студенты вузов и колледжей из России и Беларуси теперь так же могут ездить выгодно. Льгота распространяется на учащихся высших и средних специальных учебных заведений. Она будет полезна, в частности, волонтёрам, участникам студенческих отрядов и студентам, которые приезжают в Пермь на каникулы. При покупке билета необходимо предъявить действующий студенческий билет.

Узнать актуальные тарифы, варианты оплаты и адреса пунктов пополнения можно на сайте и в мобильном приложении «Пермский транспорт».

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