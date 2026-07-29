Ozon fresh начнет доставлять продукты в Перми Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми может появиться новый сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома — Ozon fresh. Он станет конкурентом «Самоката» и «Яндекс Лавки». Об этом пишет "V-kurse.ru".

По данным отраслевого источника, запуск сервиса в городе пройдет поэтапно. На первом этапе планируется открыть около десяти дарксторов. Сейчас Ozon набирает сотрудников: администраторов и управляющих складов, а также курьеров на велосипедах, мотоциклах, автомобилях и пеших курьеров.

Для работы сервиса рассматривается сразу несколько адресов в разных частях Перми. Склады планируют разместить на улицах Куйбышева, Лодыгина, Папанинцев, Советской Армии, Юрша, Гашкова и Ласьвинской, а также на Шоссе Космонавтов. Это позволит организовать доставку не только в центре, но и в отдаленных районах города.

Заказы планируется привозить примерно за 30–60 минут. Точное время будет зависеть от района доставки и количества заказов. Стоимость услуги также может отличаться: в некоторых случаях доставка будет бесплатной, в других — за фиксированную плату.

Ассортимент Ozon fresh будет включать овощи и фрукты, молочные продукты, яйца, мясо, птицу и рыбу. Кроме того, покупатели смогут заказать готовые блюда, выпечку и полуфабрикаты. В каталоге также будут представлены товары повседневного использования: бытовая химия, косметика, подгузники и продукция для домашних животных.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru