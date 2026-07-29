В Прикамье на скалах вдоль реки Вишеры исчезли все гнездовья филина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Орнитологи Пермского отделения Союза охраны птиц России приняли участие в экспедиции Русского географического общества. На реке Вишере ученые провели масштабный мониторинг возможных мет гнездовий филина.

Место для писка исчезающего вида птицы выбрали не случайно. По архивным материалам главного специалиста по хищным птицам Пермского края, профессора Александра Шепеля, в 1990-х годах филин гнездился на многих скалах северной реки Прикамья. Последняя гнездовая находка филина в этих местах была отмечена в 2005 году на камне Говорливый.

За неделю мониторинга с 26 июня по 4 июля с помощью квадрокоптера удалось обследовать все ранее известные места гнездования филина, а также потенциально пригодные. За это время орнитологи не нашли даже следов пребывания филина. Одной из причин отсутствия хищника является значительное увеличение антропогенной нагрузки, так как Вишера является одним из любимейших мест отдыха туристов.

Несомненный интерес у орнитологов вызвал еще один факт. Практически все скалы на месте гнездовий филина занимает сапсан. Вероятно, сапсана меньше смущает присутствие туристов.

Ранее проект орнитологов ПГНИУ победил в конкурсе проектов Президентского фонда природы. Они вызвались установить причины и оценку масштабов сокращения популяции филинов.

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