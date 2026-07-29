В Перми суд на два месяца закрыл павильон «Восточная Шаурма»

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Краевой Роспотребнадзор провел внеплановую проверку павильона «Восточная Шаурма» на ул. Крупской, 40 в Перми. Проверочные мероприятия выявили грубые нарушения санитарных требований в точке общепита.

Поводом для проверки стали сведения о нарушениях санитарных требований по оказанию услуги общественного питания без уведомления о начале предпринимательской деятельности. В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья жителей города надзорное ведомство временно запретило деятельность ИП Рагимов Р.А. в точке общепита.

Результаты проверки поступили в Мотовилихинский районный суд Перми. Судеьная инстанция признала индивидуального предпринимателя виновным и наказала приостановлением деятельности в сфере общепита на 60 суток.

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