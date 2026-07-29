В СВО погиб ветеран Чеченской войны из Прикамья Рудольф Туров

Фото: Администрация Оханского муниципального округа

Жители села Таборы Оханского округа проводят в последний путь своего односельчанина. В ходе СВО погиб Туров Рудольф Васильевич.

Рудольф Туров родился осенью 1981 года в деревне Нижняя Талица Очерского округа. Последние годы проживал с семьей в селе Таборы. Вместе с супругой воспитывал четверых детей.

В его не столь долгой биографии была армейская служба в горячей точке на территории Чечни. В 2023 году Рудольф Васильевич вновь принял решение во защите Отечества и отправился в зону проведения СВО. Служил в пулеметном отделении мотострелкового взвода. Героически погиб 15 июля 2026 года под населенным пунктом Красноармейск на Донбассе.

Администрация Оханского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего земляка. Прощание с ним состоится 30 июля в Доме культуры села Таборы с 10:00.

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