Прокуратура взяла на контроль задержку авиарейсов в Перми 29 июля

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росавиация на несколько часов 29 июля вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь». Ведомство ввело их для обеспечения безопасности полетов.

По информации онлайн-табло аэропорта, в «Большом Савино» задержали и отменили более 10 авиарейсов. В число отмененных вошел прилет и вылет авиарейса FV 6434/6433 «Москва – Пермь – Москва».

В пермском аэропорту предварительно задержаны вылеты авиарейсов: ДР 366 в Сочи – с 05:50 до 14:20, FV 6584 в Санкт-Петербург – с 14:20 до 18:20, ЮВ 245 в Петрозаводск – с 14:40 до 16:10, ЮВ 245 в Самару – с 14:40 до 16:10, FV 6400 в Москву – с 15:35 до 21:15, FV 6296 в Москву – с 16:00 до 18:00.

В списке задержанных прилетов значатся авиарейсы: FV 6583 из Санкт-Петербурга – с 13:20 до 17:10, ЮВ 541 из Казани – с 13:50 до 15:30, FV 6399 из Москвы – с 14:25 до 20:00, FV 6295 из Москвы – с 15:10 до 17:00, DP 954 из Антальи – с 17:25 до 17:40.

Уральская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов авиакомпании «Россия» из аэропорта Перми, включая 6584 – в Санкт-Петербург, 6296 – в Москву («Шереметьево»), 6400 – в Москву («Шереметьево»).

Пермская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров. В случае нарушения прав необходимо обратится к дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по телефону: 8-922-120-60-50 либо оставить обращение на электронной платформе надзорного ведомства.

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