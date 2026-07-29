Беларусь в пять раз увеличила поставки торфа на территорию Прикамья

Фото: Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)

Управление Росприроднадзора по Пермскому краю сообщило о резком росте с начала года поставок торфа в регион из Беларуси. Объем поставленной природной продукции вырос в 5,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Год назад объем поставок белорусского торфа составил 501 тонну, в 2026 году – уже 2 712 тонн. Вся продукция прошла контроль товаросопроводительных документов с отбором проб. На прибывший из Беларуси торф оформлены акты карантинного контроля, что дает право на его использование назначению.

Торф применят в Прикамье как адсорбент для добывающей и перерабатывающей промышленности.

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