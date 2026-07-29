В Перми завершили капитальный ремонт ледовой арены СК им. Сухарева

Фото: ГКБУ «ЦСП Пермского края»

В Перми завершился первый капитальный ремонт с момента открытия ледовой арены в СК им. Сухарева на ш. Космонавтов, 158А. Работы по обновлению спортивного объекта стартовали

Подрядная организация провела ремонт системы холодильного оборудования и его антикоррозийную обработку, смонтировала новую гидроизоляцию по всему периметру ледовой арены, провела подсыпку основания ледового поля. В объем проведенных работ также вошло обновление пяти раздевалок и двух судейских комнат, холла.

Значительные изменения затронули коробку арены, где подрядчик заменил борта, технологические ворота, калитки хоккейного стального борта и короба. Обновления также затронули места судей и штрафных игроков, пол в тамбуре.

По информации краевого Минспорта, финансирование капитального ремонта обеспечил бюджет Прикамья в размере 17 млн руб. В ближайшее время начнется заливка льда. После этого спортсмены приступят к тренировочному процессу.

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