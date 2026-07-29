Пермь на три дня раскрасит «ПРОСВЕТ»

Фото: «ПРОСВЕТ-2026» – фестиваль света в Перми

Пермь в конце августа ждет ставший традиционным фестиваль современного искусства «ПРОСВЕТ». Фасады зданий уже в пятый раз станут полотном для масштабных видеопроекций и инсталляций.

Программа фестиваля объединит несколько площадок, включая «Завод Шпагина», Дом Мешкова, Пермскую государственную художественную галерею и Пермское государственное хореографическое училище. Главным «экраном» станет фасад Пермского театра оперы и балета.

Помимо визуальной программы, гостей ждут фестиваля «ПРОСВЕТ» ждут фудкорт и образовательная программа, где пройдут встречи с художниками, лекции и паблик-токи об искусстве, технологиях и городской культуре.

Фото: «ПРОСВЕТ-2026» – фестиваль света в Перми

Отдельным событием станет мультимедиа-вечеринка (18+) 29 августа с 20:00 на «Заводе Шпагина» (Литера А). Его хедлайнерами в этом году станут электронный проект «Станция Метро Горьковская, Jeam Biscuit и G-POL. Вход по билетам.

«Идея фестиваля родилась из желания добавить больше света в жизнь города», — напомнил автор и продюсер фестваля «ПРОСВЕТ» Андрей Михайловский.

Старт фестивальных событий намечен на 28 августа с 12:00. Они продлятся до 23:00 пятницы 28 августа. Образовательная программа пройдет в Пермской галерее, фудкорты откроют на «Заводе Шпагина» Фестиваль продлится еще два дня – 29 и августа. Вход на все основные события свободный.

Фестиваль «ПРОСВЕТ» в Перми организует креативное агентство «ДЖИЭС» при поддержке Министерства культуры Пермского края.

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